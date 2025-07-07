Причиной смерти двух участников забега «Хибины» стало переохлаждение

Фото: СУ СК России по Мурманской области

Предварительной причиной смерти двух участников трейл-забега «Спортфест Хибины — 2025» в Мурманской области стало переохлаждение, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального СК.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма», — говорится в сообщении.

Потерпевшей по делу была признана еще одна участница забега — жительница Мурманска 1982 года рождения, получившая медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее силовики задержали организатора трейл-забега.

Мероприятие «Спортфест Хибины — 2025» проходило 6 июля по пересеченной горной местности Хибинского массива в районе Кировска. В день старта там резко ухудшились погодные условия, температура воздуха опустилась до нуля, а на перевалах был ледяной шторм.

Участникам забега пришлось преодолевать скользкие камни и идти в условиях почти нулевой видимости. По информации очевидцев, многие участники сильно замерзли.

По предварительным данным, в ходе трейл-забега погибли двое участников: жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.

В спасательных мероприятиях принимали участие 22 сотрудника МЧС и девять единиц техники.

По факту гибели участников забега было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по данной статье — до десяти лет лишения свободы.