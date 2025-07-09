Москалькова попросила папу римского помочь вернуть россиян с Украины

Татьяна Москалькова (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила письмо папе римскому Льву XIV с просьбой содействовать возвращению российских граждан, находящихся на территории Украины, сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена, сейчас 30 мирных жителей из России находятся в украинском городе Сумы. Вопрос об их возвращении на родину обсуждается при участии международных организаций.

«Сегодня 30 человек находятся в Сумах. <...> О возвращении их на Родину ведутся переговоры <…>. Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан», — сказала Москалькова журналистам.

Письмо папе римскому, по ее словам, было передано через апостольского нунция (дипломатический представитель папы римского. — РБК) около трех недель назад и уже доставлено в Ватикан. Также обращения были направлены Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу.

Омбудсмен уточнила, что представители международных структур сообщили ей о намерении обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В середине января Москалькова заявила о содействии Ватикана в возвращении 25 раненых российских военных с Украины.

О возвращении в Россию 25 военнопленных Минобороны сообщило 15 января. В тот день Россия и Украина передали друг другу по 25 военнослужащих.

Папа римский Лев XIV, как и прежний глава Католической церкви Франциск, призывает к началу переговоров для достижения «подлинного, справедливого и прочного мира» на Украине. После первых за три года прямых переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле Лев XIV предложил посредничество Ватикана.