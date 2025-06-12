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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова назвала число курян, которые остаются на Украине

Москалькова: на Украине остаются 34 жителя Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

На Украине все еще находятся 34 жителя Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои шли в Суджанском и Кореневском районах. Рыльский, Глушковский, Беловский районы были эвакуированы. Минобороны сообщало, что изначально украинские войска заняли 1268 кв. км (общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км). 26 апреля 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Жители Курской области были среди тех, кто вернулся в Россию с Украины в результате обмена 23 мая.  Тогда, по словам врио главы региона Александра Хинштейна, России передали 20 курян. 

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Татьяна Москалькова Курская область
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