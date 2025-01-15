Москалькова показала видео с возвращенными из плена российскими военными
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала кадры с возвращенными из украинского плена российскими военными. Двоим из них она дала мобильный телефон, чтобы те смогли поговорить с родными. «Благодарны Минобороны России, нашим спецслужбам и всем, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу», — сказала Москалькова.
Она также рассказала, что вместе с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом они пообщались с военными с обеих сторон и получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи.
Об очередном обмене пленными Минобороны объявило днем 15 января. Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов