Москалькова показала видео с возвращенными из плена российскими военными

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала кадры с возвращенными из украинского плена российскими военными. Двоим из них она дала мобильный телефон, чтобы те смогли поговорить с родными. «Благодарны Минобороны России, нашим спецслужбам и всем, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу», — сказала Москалькова.

Она также рассказала, что вместе с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом они пообщались с военными с обеих сторон и получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи.

Об очередном обмене пленными Минобороны объявило днем 15 января. Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.