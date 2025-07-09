В Ялте из-за жары взорвался электросамокат. Видео

Появились видеокадры, как в Ялте из-за жары взорвался электросамокат

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В Ялте из-за аномальной жары взорвался электросамокат, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, самокат находился на зарядке в полуоткрытом подвальном помещении по ул. Ленина.

«Причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора из-за аномальной жары на территории полуострова», — говорится в сообщении.

Возгорание на площади 1 кв. м потушил сотрудник МЧС по Республике Крым, который находился на Черноморском побережье в отпуске. Благодаря быстрой ликвидации пожара огонь не распространился на другие транспортные средства.

В МЧС напомнили о пожарной опасности литийионных аккумуляторов и необходимости их хранения вдали от источника тепла.

В конце марта в одной из квартир Нижневартовска взорвался стоявший на зарядке пауэрбанк. В результате инцидента начался пожар.

По данным МЧС, аккумулятор взорвался после перегрева, вызванного долгой зарядкой.

Сотрудники ведомства спасли шесть человек, включая одного ребенка. Возгорание было ликвидировано на площади 21 кв. м.