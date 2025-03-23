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В Нижневартовске из-за взорвавшегося пауэрбанка сгорела квартира

В Нижневартовске из-за взорвавшегося пауэрбанка сгорела квартира
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Стоявшее на зарядке портативное зарядное устройство взорвалось в одной из квартир в Нижневартовске и вызвало пожар, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Житель Нижневартовска оставил на ночь на зарядке аккумулятор. Пауэрбанк перегрелся и взорвался. Огонь мгновенно распространился по квартире», — говорится в сообщении.

МЧС удалось спасти шестерых человек, в том числе одного ребенка. Пожарные потушили возгорание на площади 21 кв. м, всего в ликвидации пожара участвовали 17 специалистов и пять единиц техники.

В рюкзаке студента колледжа в Екатеринбурге взорвался пауэрбанк
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Весной 2023 года в Екатеринбургском энергетическом техникуме в рюкзаке у одного из студентов взорвался блок портативной зарядки. Как рассказали тогда РБК в пресс-службе регионального главка МЧС, никто не пострадал, пожара после взрыва также не возникло.

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Теги
Нижневартовск пожар аккумулятор пожар в доме взрыв
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