В квартире в Петербурге взорвался электросамокат

В квартире в Петербурге взорвался электросамокат

В поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга взорвался аккумулятор электросамоката. В результате произошел пожар, сообщает главк МЧС по региону.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Полевая, 9, поступило 8 октября в 17:10. Возгорание произошло на площади 2 кв. м и было ликвидировано в 18:30. Сведения о пострадавших еще уточняются.

Как сообщает «Фонтанка», в результате взрыва разбилось окно квартиры. Осколок стекла повредил глаз прохожей, ее госпитализировали для обследования.

Хозяйка квартиры, где произошел пожар, сообщила изданию 78.ru, что батарея электросамоката взорвалась, когда он стоял на зарядке.