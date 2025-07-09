В Госдуме предложили платить надбавки к пенсии с 70 лет

Фото: Олег Елков / ТАСС

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, предусматривающий снижение возраста для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 80 до 70 лет. Документ направлен на заключение в правительство, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке указано, что повышение фиксированной выплаты предлагается сделать дифференцированным: с 70 лет — на 100%, с 80 лет или при инвалидности первой группы — на 200%, с 90 лет — на 300%. Кроме того, инвалидам первой группы предлагается установить такую же надбавку и к страховой пенсии по инвалидности — в размере 200%.

По словам Нилова, идея законопроекта возникла в ходе личного приема граждан. С инициативой выступил пенсионер из Луганска, много лет проработавший на опасном производстве.

Депутат напомнил, что с 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8907,7 руб. Однако, по его мнению, действующий возрастной порог в 80 лет и размер надбавки «не дают значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право».

«В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин», — отметил Нилов.

С 1 июля в России начался перерасчет пенсий для ряда категорий граждан, повышения будут назначены автоматически.

Пенсионеры, которым исполнится 80 лет в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 17 815 руб. 40 коп. Такая же сумма установлена для граждан с инвалидностью первой группы вне зависимости от возраста.

Кроме того, прибавку к пенсии начнут получать пенсионеры, на иждивении у которых находятся нетрудоспособные родственники. Размер надбавки — около 3 тыс. руб. на каждого, но не более чем на троих членов семьи.

Также с июля начался перерасчет выплат для работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в июне. Им начнут начислять пенсию в полном объеме с учетом всех индексаций, которые ранее не применялись.

По данным Соцфонда на середину июня, в России проживают около 41 млн пенсионеров, из них порядка 8 млн продолжают работать. Большинство получателей пенсий — женщины.