В Думе напомнили о повышении пенсий для некоторых категорий граждан

С 1 июля некоторые категории граждан получат повышенные пенсии и надбавки к ним, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, выплаты будут начислены автоматически.

Удвоенную выплату к страховой пенсии в размере 17,8 тыс. руб. получат те пенсионеры, которым исполняется 80 лет в июле. С июля граждане с первой группой инвалидности будут получать увеличенную пенсию.

«Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — цитирует агентство Говырина.

Пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных родственников, начнут получать прибавки к пенсии в размере почти 3 тыс. на каждого близкого на иждивении. Максимально пенсионеру могут начислять надбавки за троих родственников.

«Для работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере с учетом всех ранее не применявшихся индексаций», — добавил Говырин.

В середине июня в Социальном фонде сообщили, что в стране проживает около 41 млн пенсионеров, из них 8 млн ходят на работу. В начале года на учете в Соцфонде стояли более 41,17 млн пенсионеров. Большинство получающих пенсии в России составляют женщины.

Позднее Соцфонд сообщил, что средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет чуть более 21 тыс. руб. в месяц. Больше всего пенсия работающих пенсионеров в Дальневосточном федеральном округе — 24 458 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 17 125 руб.