 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году ,  
0 

В Думе напомнили о повышении пенсий для некоторых категорий граждан

Сюжет
Пенсии в 2025 году

С 1 июля некоторые категории граждан получат повышенные пенсии и надбавки к ним, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, выплаты будут начислены автоматически.

Удвоенную выплату к страховой пенсии в размере 17,8 тыс. руб. получат те пенсионеры, которым исполняется 80 лет в июле. С июля граждане с первой группой инвалидности будут получать увеличенную пенсию.

«Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — цитирует агентство Говырина.

Пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных родственников, начнут получать прибавки к пенсии в размере почти 3 тыс. на каждого близкого на иждивении. Максимально пенсионеру могут начислять надбавки за троих родственников.

«Для работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере с учетом всех ранее не применявшихся индексаций», — добавил Говырин.

Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров в России
Общество

В середине июня в Социальном фонде сообщили, что в стране проживает около 41 млн пенсионеров, из них 8 млн ходят на работу. В начале года на учете в Соцфонде стояли более 41,17 млн пенсионеров. Большинство получающих пенсии в России составляют женщины.

Позднее Соцфонд сообщил, что средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет чуть более 21 тыс. руб. в месяц. Больше всего пенсия работающих пенсионеров в Дальневосточном федеральном округе — 24 458 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 17 125 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Госдума пенсии соцвыплаты
Материалы по теме
Министр труда сообщил об индексации пенсий по росту зарплат в 2026 году
Общество
Швецов поддержал идею перевода пенсионных накоплений в ПДС по умолчанию
Финансы
В России сократилось число пенсионеров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Первая страна Персидского залива ввела подоходный налог. Кто следующийПодписка на РБК, 08:01
Процентная нагрузка бизнеса на пределе. Что будет с эмитентами облигацийПодписка на РБК, 08:00
Трамп заявил о желании разослать уведомления о пошлинах вместо сделок Политика, 07:45
«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия Технологии и медиа, 07:30
Пять украинских дронов сбили над Азовским морем Политика, 07:29
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб Бизнес, 07:02
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Владелец «Коломенского» и Smineх — РБК: «Trump Tower у нас бы не купили» Бизнес, 07:00
Трамп посетит новый изолятор для мигрантов, окруженный аллигаторами Политика, 06:59
WP сообщила о «культуре секретности» в администрации Трампа после утечек Политика, 06:54
В Думе напомнили о повышении пенсий для некоторых категорий граждан Общество, 06:51
Трамп и Карни договорились заключить торговую сделку к 21 июля Политика, 06:17
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
MWM написал о более эффективной в сравнении с Украиной авиации России Политика, 05:48