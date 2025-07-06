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Пенсии в 2025 году ,  
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Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров в России

Соцфонд: средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тыс. руб.
Сюжет
Пенсии в 2025 году

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила чуть более 24 тыс. руб. в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, следует из данных Социального фонда России, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно данным фонда, средний размер пенсии неработающих пенсионеров на 1 апреля текущего года составил 24 019 руб.

Самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Северо-Западном федеральном округе — 26 988 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 19 709 руб.

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Ранее стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров в России — 21 080 руб.в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года.

Самая высокая пенсия у работающих пенсионеров в Дальневосточном федеральном округе — 24 458 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 17 125 руб.

Средняя пенсия работающих пенсионеров в Москве — 22 221 руб., в Санкт-Петербурге — 21 336 руб.

Согласно данным Соцфонда, на 1 апреля число пенсионеров достигло 40 млн 961 тыс. человек, из них работают почти 8 млн, а около 33 млн — неработающие.

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Теги
Плугина Ирина
Социальный фонд России Пенсия неработающие пенсионеры
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