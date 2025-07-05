Умер сыгравший в «Мухтаре» актер Андрей Бордухаев
В Польше умер белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев, сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) его друг, артист Игорь Сигов.
По словам Сигова, актер скончался после продолжительной болезни. Бордухаеву было 49 лет.
«Долгое время Андрей и его семья почти никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над тяжелым диагнозом», — говорится в сообщении.
Сигов не уточнил диагноз Бордухаева.
Артист начал карьеру на «Беларусьфильме», там он работал ассистентом режиссера. Бордухаев также служил в Гомельском молодежном театре, позднее работал в местном областном драмтеатре. В 2016 году он основал камерную театральную студию «Тим Театр». В 2020 году он уехал из Белоруссии в Польшу.
Кроме того, артист снимался в российских фильмах и сериалах. В частности, он сыграл эпизодические роли в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны».
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