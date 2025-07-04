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Умер автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу

Марк Сноу
Марк Сноу (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

В возрасте 78 лет умер композитор Марк Сноу, автор музыки к сериалам «Секретные материалы», «Говорящая с призраками», «Голубая кровь», сообщает Variety.

По данным издания, композитор умер в пятницу, 4 июля, в своем доме в штате Коннектикут.

Сноу — 15-кратный номинант на премию «Эмми». Шесть из 15 номинаций были получены за «Секретные материалы». Мелодия сериала вошла в топ-10 хитов в Англии, Ирландии, Франции и по всей Европе в 1996 году.

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Всего Сноу написал музыку к более чем 200 эпизодам «Секретных материалов». Сериал выходил в 1993-2018 годах, он насчитывает 11 сезонов и 218 эпизодов.

Сноу родился 26 августа 1946 года в Нью-Йорке. При рождении он получил имя Мартин Фултерман. В десять лет он начал заниматься фортепиано, а позже освоил барабаны и гобой. Композитор учился в Джульярдской школе (одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки, находится в Линкольн-центре в Нью-Йорке, где также расположена «Метрополитен-опера»).

Как и большинство композиторов телевидения в 1970-х годах, сначала он писал музыку для полного оркестра. Однако, как отмечает Variety, Сноу был одним из первых, кто в конце 1980-х начал работать в полностью электронной среде. Он создавал музыку в своей домашней студии. Все композиции для «Секретных материалов» (иногда длительностью до 40 минут в одном эпизоде) он создавал на своих синтезаторах, сэмплерах и других электронных музыкальных инструментах.

В 1974 году, после недолгой работы музыкальным продюсером, Сноу переехал в Лос-Анджелес. Там  его шурин, актер Георг Стэнфорд Браун, убедил продюсера Аарона Спеллинга заказать у композитора музыку для сериала «Новобранцы» на канале ABC.

Именно тогда Мартин Фултерман взял псевдоним Марк Сноу (первоначально - чтобы избежать угроз от своего предыдущего работодателя, пишет Variety). Впоследствии композитор продолжил работу над музыкой для сериалов.

Сноу долгое время сотрудничал с создателем «Секретных материалов» Крисом Картером. Он написал музыку к другим его сериалам: «Миллениум», «Жестокое царство» и «Одинокие стрелки».

Материал дополняется.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
композитор некролог сериалы
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