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Умерла заслуженная артистка России дрессировщица Нина Корнилова

Заслуженная артистка России дрессировщица Корнилова умерла в возрасте 98 лет
Нина Корнилова
Нина Корнилова (Фото: Росгорцирк)

На 99-м году жизни умерла заслуженная артистка России дрессировщица слонов Нина Корнилова, сообщает пресс-служба Большого Московского цирка в телеграм-канале.

«Мастерство дрессуры и артистизм сделали ее одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, а любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть ее выступления», — говорится в сообщении.

Артистка за свою жизнь поставила множество номеров со слонами, в чем ей помогал муж — заслуженный артист РСФСР Анатолий Корнилов. В 1971 году был выпущен аттракцион с трюком, когда слон отбивал подкидную доску ногой, а она приземлялась на голову другого слона. Некоторые элементы номера включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Корнилова, в девичестве Супрун, родилась в декабре 1926 года. Как рассказывала сама артистка, во время войны ее семья оказалась в Пензе, туда «приехал Ростовский театр оперетты, при котором открылась балетная студия». «Я туда поступила и работала балериной до 1943 года», — вспоминала артистка.

В 16 лет Супрун зачислили в систему главного управления цирками в создаваемый номер ­«Ривьера». Для выступления необходимо было освоить большое количество цирковых жанров, включая акробатику, эквилибр, жонгляж и хореографию. Номер так и не состоялся, но Супрун в качестве танцовщицы-акробатки перевели в аттракцион «Слоны и танцовщицы» под руководством Александра Корнилова, который научил девушку азам дрессуры. Его сын, Анатолий, впоследствии стал мужем девушки.

Нина и Анатолий Корниловы поставили такие номера и аттракционы, как «Медведи-пожарные», «Слоник Майя и девочка Тая», «На слонах вокруг света» и т.д.

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