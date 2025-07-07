МВД рассказало о схемах мошенничества с вредоносными программами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или «коллег» заставляют россиян скачивать вредоносное программное обеспечение (ПО), предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в телеграм-канале.

«Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников — обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон», — говорится в сообщении ведомства.

Например, под видом сотрудника банка мошенник потребует установить «обновленную» или «специальную защитную» версию банковского приложения (Сбер.apk, ВТБ.apk, ЦБ.apk, Security.apk), чтобы «проверить бонусы» или «перевести деньги на безопасный счет».

Мошенник может также представиться сотрудником госорганов и потребовать «обновить социально значимое приложение» («Госуслуги», «ЕМИАС — электронная медкарта», «МОЭС — ЖКХ») или «записаться на прием» через специальный «служебный» файл.

Злоумышленник может представиться сотрудником правоохранительных органов, оператором связи или даже коллегой, предупредило ведомство.

Еще одна новая схема мошенничества — звонки российским абитуриентам под видом «сотрудников приемных комиссий» вузов, сообщила ранее пресс-служба петербургской киберполиции. Мошенники обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а затем просят перейти по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги».

Если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, если отказывается — могут начать угрожать тем, что абитуриента «вообще никуда не примут».

«Поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний. Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают», — напомнило ведомство.