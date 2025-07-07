 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД рассказало о схемах мошенничества с вредоносными программами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или «коллег» заставляют россиян скачивать вредоносное программное обеспечение (ПО), предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в телеграм-канале.

«Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников — обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон», — говорится в сообщении ведомства.

Например, под видом сотрудника банка мошенник потребует установить «обновленную» или «специальную защитную» версию банковского приложения (Сбер.apk, ВТБ.apk, ЦБ.apk, Security.apk), чтобы «проверить бонусы» или «перевести деньги на безопасный счет».

МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенник может также представиться сотрудником госорганов и потребовать «обновить социально значимое приложение» («Госуслуги», «ЕМИАС — электронная медкарта», «МОЭС — ЖКХ») или «записаться на прием» через специальный «служебный» файл.

Злоумышленник может представиться сотрудником правоохранительных органов, оператором связи или даже коллегой, предупредило ведомство.

Еще одна новая схема мошенничества — звонки российским абитуриентам под видом «сотрудников приемных комиссий» вузов, сообщила ранее пресс-служба петербургской киберполиции. Мошенники обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а затем просят перейти по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги».

Если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, если отказывается — могут начать угрожать тем, что абитуриента «вообще никуда не примут».

«Поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний. Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают», — напомнило ведомство.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
МВД мошенничество программное обеспечение технологии
Материалы по теме
ЦБ опубликовал гайд, как сразу распознать телефонных мошенников
Общество
МВД предупредило о кибератаках на бизнес через Zoom и облачные сервисы
Общество
МВД напомнило о схемах мошенничества с блокировкой Apple через iCloud
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
«Резюме» для товара: зачем нанимать свой собственный продукт на работуПодписка на РБК, 11:15
Сборку обновленного Evolute i-Space в России переведут на полный цикл Авто, 11:14
В Воронежской области задержали 15 поездов после падения дрона Политика, 11:07
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Путин назначил Андрея Никитина преемником Старовойта в Минтрансе⁠ Политика, 11:05
ОАЭ опровергли возможность получения «золотой визы» за стейкинг Toncoin Крипто, 11:04
От автомобилей к электронике: сможет ли новый промсбор защитить рынокПодписка на РБК, 11:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Профсоюзы напомнили, какую часть премии сможет удерживать работодатель Общество, 11:00
В Росавиации назвали число рейсов, которые еще задерживаются Политика, 10:54
Стартовали съемки второй части фильма «Волшебник Изумрудного города» Life, 10:50
Autonews назвал шесть самых серьезных отзывов машин в России за 2025 год Авто, 10:47
Топ-5 ошибок бизнеса в работе с самозанятыми: как их избежатьПодписка на РБК, 10:42
ФАС завела дело против импортера антибиотика для лечения пневмонии Общество, 10:36
10 правил, которые помогут чувствовать радость во второй половине жизниПодписка на РБК, 10:23