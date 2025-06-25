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Как защититься от мошенников ,  
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МВД напомнило о схемах мошенничества с блокировкой Apple через iCloud

МВД: схема с блокировкой смартфонов Apple через iCloud все еще актуальна
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Схемы с блокировкой смартфонов и планшетов Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud не потеряли своей актуальности, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. Там отметили, что для применения такой схемы обмана злоумышленникам необходимо втереться в доверие к своей жертве.

«Уязвимость — не в ошибке Apple, а в методах социальной инженерии и неосторожности пользователей» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Как объяснили в МВД, чаще всего мошенники находят свою жертву на сайтах знакомств, в тематических или игровых сообществах в соцсетях, а также при поиске работы. Перед этим они, как правило, готовят нужный «контент» в виде заранее записанных «кружочков» и голосовых сообщений — все это используется в ходе онлайн-переписки с жертвой.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Войдя в доверие, они могут попросить распечатать билеты, важные документы и получить данные с «разбитого» телефона и убеждают собеседника зайти в нужную учетную запись iCloud на своем личном устройстве. Получив доступ, злоумышленник немедленно применяют функцию «Найти iPhone» (Find My iPhone) и Активационную блокировку (Activation Lock).

«Чаще всего после блокировки последуют требования денег (в среднем около 10 тыс. рублей) под угрозой безвозвратной блокировки или удаления всех ваших данных с устройства» — пояснили в МВД.

Полиция советует в таком случае сразу перевести устройство в авиарежим или отключить Wi-Fi/мобильные данные. Это предотвратит удаленную блокировку или стирание данных. Затем нужно обратиться в территориальный отдел полиции, приложить скриншоты переписки, номера злоумышленника, данные о переводах (если таковые были).

Также следует оперативно связаться со службой поддержки Apple для восстановления учетной записи. Процесс займет от нескольких дней до недель.

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Денис Малышев
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