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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он.

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Александр Дрозденко

Ранее 8 июля Росавиация приостановила прием и выпуск ВС в аэропорту Перми — с 0:40 до 3:08 мск.

Российские аэропорты вводят ограничения на полеты на фоне угрозы атак дронов. 8 июля около часа дня Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. За ночь был уничтожен 91 дрон над 15 российскими регионами.

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Теги
Полина Минаева
Росавиация аэропорты Калуга ограничения
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