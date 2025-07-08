В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он.
Ранее 8 июля Росавиация приостановила прием и выпуск ВС в аэропорту Перми — с 0:40 до 3:08 мск.
Российские аэропорты вводят ограничения на полеты на фоне угрозы атак дронов. 8 июля около часа дня Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. За ночь был уничтожен 91 дрон над 15 российскими регионами.
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