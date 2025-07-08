В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он.

Ранее 8 июля Росавиация приостановила прием и выпуск ВС в аэропорту Перми — с 0:40 до 3:08 мск.

Российские аэропорты вводят ограничения на полеты на фоне угрозы атак дронов. 8 июля около часа дня Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. За ночь был уничтожен 91 дрон над 15 российскими регионами.