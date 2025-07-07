В Ленинградской области из-за дронов усилят мобильные бригады РЭБ

В Ленобласти для защиты от БПЛА организуют дежурство мобильной РЭБ

Александр Дрозденко (Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области)

Власти Ленинградской области усиливают меры безопасности из-за участившихся атак БПЛА. План действий обсудили на совещании регионального правительства с участием губернатора Александра Дрозденко, сообщили в пресс-службе администрации главы области.

Губернатор поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) возле мест проведения массовых мероприятий.

«Будет использован областной опыт, который уже применяется на новых территориях (недавно вошедших в состав России. — РБК)», — говорится в сообщении. Кроме того, будет организован досмотр автомобилей, въезжающих во внутренние дворы и стоянки, принадлежащие органам власти.

При этом СМС с предупреждением о воздушной опасности станут приходить местным жителям лишь в случае угрозы непосредственно для их территории, отметили в правительстве региона. Что касается ограничения мобильной связи, то оно будет действовать избирательно.

«Понижение с 4G до 2G только будет на тех территориях, где возможен пролет беспилотных летательных аппаратов, а не по всей территории региона», — уточнили в пресс-службе.

Вечером в воскресенье, 6 июля, в Киришском районе Ленобласти силы ПВО сбили два украинских беспилотника. Обошлось без жертв и разрушений на земле, сообщил губернатор Дрозденко.

В ночь на понедельник в регионе снова вводили режим воздушной опасности. Силы ПВО перехватили БПЛА в Лужском районе. Также без последствий.

«Благодарю ПВО за надежную защиту неба», — написал утром в своем телеграм-канале глава региона.