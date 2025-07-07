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Военная операция на Украине ,  
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Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников за 35 минут

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Военная операция на Украине

Средства ПВО с 21:40 мск до 22:15 мск уничтожили пять беспилотников ВСУ над территорией Республики Крым, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью двух украинских дронов в период с 14:15 мск до 14:40 мск и еще двух — в период с 08:00 мск до 08:30 мск. Кроме того, силы ПВО сбили два дрона над Белгородской областью и Крымом в период с 10:00 мск до 11:10 мск.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В ночь на 7 июля средства противовоздушной обороны сбили 91 беспилотник ВСУ над 15 российскими регионами. Больше всего, 20, были сбиты над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Курской области, девять — над Липецкой областью. По восемь дронов сбили над территорией Брянской, Воронежской областей и Московского региона.

Еще семь беспилотников уничтожили над Черным морем, по три дрона — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Два беспилотника сбили над Орловской областью, и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

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Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине ВСУ беспилотники Россия Крым
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