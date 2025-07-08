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Военная операция на Украине ,  
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Российские средства ПВО сбили 202 украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 91 дрон Вооруженных сил Украины над 15 российскими регионами. 20 из них были сбиты над Белгородской областью, 14 — над Курской областью и девять — над Липецкой. По восемь беспилотников уничтожили над Брянской, Воронежской областями и Московским регионом.

Еще семь дронов сбили над Черным морем. По три беспилотника уничтожили — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Два дрона сбили над Орловской областью и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

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