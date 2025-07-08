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MEE узнал, что Иран меняет нефть на китайские системы ПВО

MEE: Иран меняет нефть на ракеты и комплексы ПВО от Китая
Фото: Vahid Salemi / AP / ТАСС
Фото: Vahid Salemi / AP / ТАСС

Иран обменивает нефть на зенитные ракеты и системы ПВО из Китая, чтобы восстановить системы обороны, уничтоженные Израилем в ходе недавнего 12-дневного конфликта, сообщает портал Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники.

Поставки китайских комплексов «земля — воздух» начались после перемирия между Ираном и Израилем, заключенного 24 июня, сообщил изданию арабский чиновник, знакомый с разведданными. Другой чиновник отметил, что союзники США в регионе в курсе усилий Тегерана по укреплению противовоздушной обороны, Вашингтон тоже получил соответствующую информацию.

Точное количество полученных Ираном зенитных ракет не уточняется, однако MEE сообщает, что расчет за поставки производится нефтью. По словам источника, Иран использует «творческие способы торговли».

Сейчас Иран, как отмечает MEE, использует российские С-300, а также китайские средства и системы собственной разработки, включая Khordad и Bavar-373. Эти комплексы способны поражать самолеты, БПЛА и в ограниченной степени — крылатые и баллистические ракеты, однако их эффективность против истребителей-невидимок F-35, находящихся на вооружении Израиля, считается ограниченной.

Китай поставляет системы HQ-9 и HQ-16 и Пакистану, пишет MEE.

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В январе The Wall Street Journal (WSJ) узнала, что Иран забрал из хранилища в Китае около 3 млн барр. нефти на экспорт. Эта нефть была поставлена в Китай на хранение шесть лет назад из опасений американских санкций. Вырученные за нефть деньги Исламская Республика, по информации источника WSJ, направила Корпусу стражей исламской революции.

Китай, как отметила WSJ, с 2022 года официально не закупает нефть у Ирана, опасаясь санкций США. При этом, по данным организации United Against Nuclear Iran, в прошлом году Тегеран экспортировал 587 млн барр. нефти, и 91% этого объема получил Пекин. MEE также отмечает, что Китай является крупнейшим импортером иранской нефти.

Конфликт между Израилем и Ираном продлился 12 дней — с 13 по 24 июня. Он начался с авиаударов ВВС Израиля по территории Ирана, на что Тегеран ответил ракетными обстрелами. Обе стороны понесли потери — есть погибшие и раненые.

В ночь на 22 июня к боевым действиям присоединились США, после чего иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Катаре.

Израиль обосновал начало операции угрозой создания Ираном ядерного оружия и наращиванием ракетных арсеналов. В ответ Иран отверг обвинения в разработке ядерного оружия, настаивая на праве развивать мирную атомную энергетику.

О перемирии президент США Дональд Трамп объявил 24 июня.

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Полина Дуганова
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