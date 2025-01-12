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WSJ узнала об экспорте Ираном нефти, переданной КНР на хранение в 2018-м

WSJ: Иран забрал на экспорт часть нефти, переданной Китаю на хранение в 2018-м
Нефть была отправлена на хранение в Китай шесть лет назад из опасений американских санкций. Теперь Иран частично забрал ее на экспорт, предположительно, ища средства для поддержки союзников на Ближнем Востоке
Флаг Ирана
Флаг Ирана (Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press)

Иран забрал из хранилища в Китае около 3 млн барр. нефти на экспорт, чтобы получить средства для поддержки союзников на Ближнем Востоке, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Топливо было взято из хранилища, куда в конце 2018 года Иран поместил по меньшей мере 25 млн барр., опасаясь введения США новых санкций, препятствующих продаже иранской нефти. Она была размещена в портах в Даляне и Чжоушане.

В первый недавно отправились два судна — Madestar и CH Billion. Первое вышло из Даляня в начале января с 2 млн барр. нефти, второе еще грузится в порту, предполагается, что 700 млн барр. нефти. Оба корабля прерывали передачу данных о своей геопозиции. Madestar направилось в воды Южной Кореи, чтобы там произвести перевалку груза на другое судно. Как пишет WSJ, данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic подтверждают перемещение кораблей, о которых рассказали источники газеты.

Сколько Тегеран получил за эту нефть, неясно, но источники WSJ заявили, что деньги были направлены Корпусу стражей исламской революции. По их оценке, если бы Иран продал весь запас нефти из хранилища по текущим ценам, то мог бы заработать свыше $2 млрд, но около $1 млрд он должен Китаю за хранение.

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Собеседники газеты рассказали, что Тегеран в прошлом обращался к Пекину за разрешением забрать эту нефть, но Китай отказывал в этом. В ноябре-декабре прошли очередные переговоры, и в прошлом месяце КНР разрешила Исламской республике продать нефть из этих запасов.

Представитель МИД Китая заявил, что ведомству неизвестно об этой ситуации, но Пекин сотрудничает со всеми странами, включая Иран, в рамках международного права. В министерстве добавили, что Китай выступает против «злоупотребления незаконными и необоснованными односторонними санкциями» со стороны США. Иранская сторона от комментариев отказалась.

Китай, отмечает WSJ, с 2022 года официально не закупает нефть у Ирана, опасаясь санкций США. Однако по данным организации United Against Nuclear Iran, в прошлом году Тегеран экспортировал 587 млн барр. нефти и 91% этого объема получил Пекин. Старший аналитик по Ирану и энергетике в консалтинговой фирме Eurasia Group Грегори Брю указал, что из-за санкций большая часть вырученных средств осталась за рубежом.

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Иран Китай нефть
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