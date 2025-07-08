Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний из-за деталей БПЛА

Владимир Зеленский (Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая. Указ опубликован на сайте офиса президента Украины.



Санкции ввели против Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery.

Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил

«Суспільне», что в сбитых Украиной дронах обнаружили компоненты китайского производства.



«Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции. Среди компаний, попавших под санкции, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах», — сказал он.



Санкции установили для компаний ряд ограничений, в числе которых заморозка активов, полное прекращение торговых операций, запрет на оборонные закупки, аннулирование официальных визитов и т.д.

Зеленский регулярно вводит санкции, но они преимущественно касаются российских компаний. Так, в июле украинский глава заявил, что Киев ввел « особые санкции » против России, направленные на финансовые схемы, «включая криптовалютные».В июне Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских компаний. Ограничения коснулись 87 субъектов — 52 физических лиц (граждане России) и 35 юридических лиц (34 из них — налоговые резиденты России, 1 — Китая).

В мае он ввел санкции против 67 российских компаний, в числе которых оказались зарегистрированные в Китае.