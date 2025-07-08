Поводом для нового обвинения против генерала Попова стало ружье

Павел Попов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Поводом для нового обвинения против бывшего замглавы Минобороны, генерала армии Павла Попова стало ружье, которое он не поставил на учет в Росгвардии, сообщил «РИА Новости» адвокат подозреваемого Денис Сагач.

По его словам, при обыске у Попова изъяли три охотничьих серийных ружья: два зарегистрированы, одно — подаренное — нет.

Ранее Попову в рамках дела о хищениях при развитии парка «Патриот» предъявили новые обвинения . Следственный комитет сообщил о передаче в суд дел его предполагаемых сообщников — директора парка Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова. Оба признали вину в мошенничестве и служебном подлоге.

Помимо мошенничества в особо крупном размере Попову также вменяют служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Он находится под арестом с августа 2024 года.

В мае 2025 года его адвокат сообщил о госпитализации Попова из-за обострения хронической болезни, а в июне уточнил, что генерал находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

