Поводом для нового обвинения против генерала Попова стало ружье
Поводом для нового обвинения против бывшего замглавы Минобороны, генерала армии Павла Попова стало ружье, которое он не поставил на учет в Росгвардии, сообщил «РИА Новости» адвокат подозреваемого Денис Сагач.
По его словам, при обыске у Попова изъяли три охотничьих серийных ружья: два зарегистрированы, одно — подаренное — нет.
Ранее Попову в рамках дела о хищениях при развитии парка «Патриот» предъявили новые обвинения. Следственный комитет сообщил о передаче в суд дел его предполагаемых сообщников — директора парка Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова. Оба признали вину в мошенничестве и служебном подлоге.
Помимо мошенничества в особо крупном размере Попову также вменяют служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Он находится под арестом с августа 2024 года.
В мае 2025 года его адвокат сообщил о госпитализации Попова из-за обострения хронической болезни, а в июне уточнил, что генерал находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
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