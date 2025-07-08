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Аресты генералов ,  
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Поводом для нового обвинения против генерала Попова стало ружье

Незарегистрированное ружье стало поводом для обвинения экс-замминистра Попова
Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Поводом для нового обвинения против бывшего замглавы Минобороны, генерала армии Павла Попова стало ружье, которое он не поставил на учет в Росгвардии, сообщил «РИА Новости» адвокат подозреваемого Денис Сагач.

По его словам, при обыске у Попова изъяли три охотничьих серийных ружья: два зарегистрированы, одно — подаренное — нет.

Адвокат сообщил о тяжелом состоянии экс-замглавы Минобороны Попова
Общество
Павел Попов

Ранее Попову в рамках дела о хищениях при развитии парка «Патриот» предъявили новые обвинения. Следственный комитет сообщил о передаче в суд дел его предполагаемых сообщников — директора парка Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова. Оба признали вину в мошенничестве и служебном подлоге.

Помимо мошенничества в особо крупном размере Попову также вменяют служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Он находится под арестом с августа 2024 года.

В мае 2025 года его адвокат сообщил о госпитализации Попова из-за обострения хронической болезни, а в июне уточнил, что генерал находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

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Персоны
Полина Дуганова
Павел Попов адвокат незаконный оборот ружье Россия обвинение
Павел Попов фото
Павел Попов
военный, генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
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