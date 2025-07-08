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Политика ,  
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Уволилась вторая за пять месяцев глава минфина Курской области

Людмила Гапонова
Людмила Гапонова (Фото: Правительство Курской области)

Исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова с 11 июля покидает пост. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области. Она проработала на посту четыре месяца. Ее предшественница — один месяц.

Людмила Гапонова уволилась по своему желанию. Причины ее решения не уточняются. Также пока неизвестно, кто займет пост министра финансов и бюджетного контроля области.

Ранее Гапонова занимала пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля региона. 4 апреля она стала исполняющей обязанности министра. Она сменила Инну Апонасенко, уволившуюся спустя месяц работы на этой должности.

Будучи министром финансов области, Людмила Гапонова курировала управление финансирования здравоохранения и социальной политики, управление консолидированной отчетности и исполнения бюджета, а также управление финансирования сферы образования и культуры.

Глава Минтранспорта и Курской области: карьера Романа Старовойта
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После строительства оборонительных сооружений в Курской области в 2022–2023 годах было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в связи с хищениями. В то время губернатором региона был Роман Старовойт. В мае 2024 года он покинул пост и стал министром транспорта.

В рамках расследования дела в апреле этого года арестовали Алексея Смирнова, который сменил Старовойта на посту главы Курской области.
7 июля президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с поста министра транспорта. Спустя несколько часов он покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли около машины Tesla в подмосковном Одинцово. Рядом нашли наградной пистолет.

Незадолго до самоубийства источники РБК сообщали, что к Роману Старовойту рано или поздно могли прийти силовики из-за уголовного дела.

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Анастасия Бычкова
Курская область Минфин увольнение
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