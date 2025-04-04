И.о. главы минфина Курской области уволилась через месяц работы
Исполняющая обязанности министра финансов Курской области Инна Апонасенко ушла со своего поста. Кадровые изменения произошли в областном правительстве накануне, 3 апреля, сообщает ГТРК «Курск».
Исполнение ее обязанностей было возложено на Людмилу Гапонову, которая ранее занимала пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля.
Ранее Апонасенко стала и.о. министра 3 марта 2025 года, она сменила на этой должности Наталью Рудакову, которая уволилась по собственному желанию.
По данным «РИА Новости», Апонасенко уволилась по собственному желанию.
2 апреля 2025 года стало известно, что глава приграничного Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ушла в отставку по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, нового главу района изберут на конкурсной основе.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов