И.о. главы минфина Курской области уволилась через месяц работы

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Исполняющая обязанности министра финансов Курской области Инна Апонасенко ушла со своего поста. Кадровые изменения произошли в областном правительстве накануне, 3 апреля, сообщает ГТРК «Курск».

Исполнение ее обязанностей было возложено на Людмилу Гапонову, которая ранее занимала пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля.

Ранее Апонасенко стала и.о. министра 3 марта 2025 года, она сменила на этой должности Наталью Рудакову, которая уволилась по собственному желанию.

По данным «РИА Новости», Апонасенко уволилась по собственному желанию.

2 апреля 2025 года стало известно, что глава приграничного Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ушла в отставку по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, нового главу района изберут на конкурсной основе.