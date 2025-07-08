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Общество ,  
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Четырехлетняя девочка погибла при прогулке на лодке в Ленобласти

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Девочка четырех лет погибла во время речной прогулки, когда моторная резиновая лодка перевернулась на волне в Ленинградской области, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел недалеко от одной из баз отдыха в Выборгском районе. После того как судно перевернулось, девочка выпала за борт, ударилась головой о винт и наглоталась воды.

Материалы проверки переданы в отдел Следственного комитета (СК) по Выборгу.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Западного МСУТ СК, в пресс-службу СУ СКР по Ленинградской области

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Фото:СК России по Курганской области

В конце июня в МЧС сообщили, что пятилетний мальчик выпал из катера в канале имени Москвы в подмосковных Химках во время того, как капитан — отец ребенка — судна совершал маневр. Мужчина не справился с управлением, мальчик без спасательного жилета упал в воду. Ребенок не выжил, его нашли в реке позже в тот же день. Следователи завели дело ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта.

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