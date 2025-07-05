Тело 12-летнего мальчика нашли в реке в Курганской области спустя три дня

Фото: СК России по Курганской области

Водолазы нашли тело 12-летнего мальчика в реке Исеть в Курганской области спустя три дня после того, как ребенка унесло течением, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее, 2 июля, в МЧС сообщили, что двоих мальчиков, одиннадцати и двенадцати лет, «подхватило и унесло течением» в реке Исеть, на место выехали спасатели. В министерстве рассказали, что их вызвал рыбак, который услышал крики тонущих мальчиков. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, они увидели в реке ребенка, который держался за кусты. Несовершеннолетнего подняли и посадили в лодку. Мальчик был весь синий от холода и дрожал, рассказал сотрудник ГИМС МЧС России Александр Полухин.

После спасения первого ребенка, водолазы продолжили поиски второго. Его тело обнаружили только 5 июля на поверхности реки возле села Крутиха в Курганской области, отметили в МЧС.

Ранее в июне 11-летний мальчик утонул в озере Смолино в Челябинске. Как рассказали очевидцы, несколько подростков играли в воде, в том месте, где купание было запрещено. Один из них утонул. Мальчика достали из воды очевидцы в 30 м от берега на глубине 1,5 м.