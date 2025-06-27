Тело выпавшего за борт катера мальчика обнаружили в Химках

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Химках, в водах канала имени Москвы, нашли тело пятилетнего мальчика, который выпал за борт катера и утонул, сообщили РБК в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

«Тело обнаружили», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, мальчик выпал за борт при столкновении катера с берегом. Малыш находился на судне без спасательного жилета, уточнили в СК.

«Происшествие случилось в квартале Терехово городского округа Химки. Капитан маломерного судна при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок», — сообщило МЧС.