Тело выпавшего за борт катера мальчика обнаружили в Химках
В Химках, в водах канала имени Москвы, нашли тело пятилетнего мальчика, который выпал за борт катера и утонул, сообщили РБК в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
«Тело обнаружили», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
По версии следствия, мальчик выпал за борт при столкновении катера с берегом. Малыш находился на судне без спасательного жилета, уточнили в СК.
«Происшествие случилось в квартале Терехово городского округа Химки. Капитан маломерного судна при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок», — сообщило МЧС.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года