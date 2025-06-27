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Общество ,  
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Пятилетний мальчик выпал из катера в Химках

Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Ребенок выпал из катера в канале имени Москвы в подмосковных Химках после того, как капитан судна не справился с управлением, совершая маневр. Пятилетнего мальчика ищут спасатели, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Происшествие случилось в квартале Терехово городского округа Химки. Капитан маломерного судна при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок. Организованы поиски», — сказали в МЧС.

Некоторые СМИ сообщили, что катер столкнулся с другим судном.

Информацию о том, что катер не сталкивался с другим судном, а ребенок действительно выпал, подтвердили РБК и в Западном межрегиональном управлении Следственного комитета (СК) на транспорте. Следователи прибыли на место, сказали там.

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В июне 2021 года шестилетний ребенок упал с катера под мостом вблизи концертного зала «Крокус Сити Холл». Из-за полученных травм ребенок погиб, сообщили тогда в столичной межрегиональной транспортной прокуратуре. Ранения мальчик получил, потому что попал под винт судна, уточнили позже в СК. Следователи тогда возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Софья Полковникова
Химки ребенок катер
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