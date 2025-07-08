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Общество ,  
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В Дагестане 110 человек обратились к врачам после отравления водой

110 человек обратились к врачам после отравления в Дагестане
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Не менее 110 человек из Магарамкентского района Дагестана обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районную администрацию.

В больнице из них находятся 18 человек.

«Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции», — сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

В Дагестане жители нескольких населенных пунктов массово отравились водой
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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

По данным республиканского Роспотребнадзора, случаи инфекции выявили в пяти населенных пунктах республики: Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцахе и Верхнем Тагиркенте.

Пациенты с инфекцией начали поступать в больницы Дагестана 7 июля.Республиканская прокуратура уже начала проверку.

В Дагестане регулярно происходят массовые отравления, ситуацию комментировал глава республики Сергей Меликов. Еще три года назад он говорил, что за несколько месяцев произошло четыре случая — из-за «именно воды». По его словам, виноваты и сами жители Дагестана.

«Отравления происходят также и по причине того, что владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — отметил он.

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Анастасия Лежепекова
происшествие Дагестан больницы отравление массовое отравление
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