110 человек обратились к врачам после отравления в Дагестане

В Дагестане 110 человек обратились к врачам после отравления водой

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Не менее 110 человек из Магарамкентского района Дагестана обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районную администрацию.

В больнице из них находятся 18 человек.

«Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции», — сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

По данным республиканского Роспотребнадзора, случаи инфекции выявили в пяти населенных пунктах республики: Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцахе и Верхнем Тагиркенте.

Пациенты с инфекцией начали поступать в больницы Дагестана 7 июля.Республиканская прокуратура уже начала проверку.

В Дагестане регулярно происходят массовые отравления, ситуацию комментировал глава республики Сергей Меликов. Еще три года назад он говорил, что за несколько месяцев произошло четыре случая — из-за «именно воды». По его словам, виноваты и сами жители Дагестана.

«Отравления происходят также и по причине того, что владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — отметил он.