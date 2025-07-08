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Военная операция на Украине ,  
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В АТОР оценили число пострадавших из-за транспортного коллапса в России

АТОР: из-за транспортного коллапса пострадали более 11 тыс. туристов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Авиационный коллапс с 5 по 7 июля, вызванный закрытием десятка аэропортов в центральной части России, привел к отменам и задержкам нескольких тысяч рейсов. Из-за этого с серьезными задержками и отменами рейсов столкнулись не менее 11 тыс. туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанном рейсе. В пересчете на международные рейсы эта доля была бы значительно выше» — говорится в сообщении АТОР.

По данным ассоциации, только на утро понедельника речь шла о 2,5 тысячах вылетов.

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По предварительным подсчетам Аналитической службы АТОР, с длительными задержками — на четыре и более часов — столкнулись не менее 5,5 тысяч российских туристов, вылетающих на отдых за границу. Примерно столько же не смогли вовремя вылететь в Россию.

Среди них, кто столкнулся с проблемами из-за коллапса, было много пассажиров рейсов из петербургского Пулково и московского Шереметьево в Турцию и Египет, отметили в АТОР. 

«Turkish Airlines отменила половину вылетов в Анталью и Стамбул из Пулково за 6 и 7 июля. Был отменен рейс Emirates EK 176 в Дубай за 6 июня, почти на сутки задержался вылет «Аэрофлота» на Пхукет» — уточнили в ассоциации.

Из других аэропортов с большими задержками вылетали также рейсы «Аэрофлота», Southwind Airlines, Pegasus Airlines, Al Masria Airlines, был отменен перелет Azur Air в Анталью из Екатеринбурга.

Также туроператоры занимаются сейчас уточнением числа пассажиров, которые не могли добраться внутренними рейсами до аэропорта вылета за рубеж.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Перебои с авиасообщением коснулись и иностранных туристов, приезжавших для отдыха в Россию. Например, группа интуристов не смогла улететь в Дубай из Пулково на рейсе Emirates. Их самолет был перенаправлен в московский Домодедово, рассказали в АТОР.

РЖД запустили 7 и 8 июля в помощь пострадавшим от коллапса пассажирам сдвоенные скоростные поезда «Сапсан» по направлению Санкт-Петербург — Москва и обратно.

Ограничение на полеты в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России были введены на фоне атак беспилотников. Только в ночь на 6 июля над регионами, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 120 дронов.

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Денис Малышев
АТОР Военная операция на Украине туристы транспортный коллапс БПЛА
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