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Как выглядят аэропорты во время сбоев полетов самолетов в России. Видео

Появились видео и фото из аэропортов в России во время сбоев полетов

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Челябинска
Аэропорт Челябинска
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Челябинска
Аэропорт Челябинска
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Николай Загвоздкин / РБК)
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Николай Загвоздкин / РБК)
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Николай Загвоздкин / РБК)
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Николай Загвоздкин / РБК)
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Николай Загвоздкин / РБК)
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Николай Загвоздкин / РБК)
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Николай Загвоздкин / РБК)
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Николай Загвоздкин / РБК)
Аэропорт Челябинска
(Фото: Ирина Парфентьева / РБК)
Аэропорт Челябинска
(Фото: Ирина Парфентьева / РБК)

С 0:00 7 июля в российских аэропортах отменили уже более 190 рейсов. Задерживаются более 100 рейсов.

Пассажиры вынуждены ждать свои рейсы в терминалах аэропортов.

Как выглядят аэропорты во время сбоев полетов самолетов в России. Видео
Video

На фоне задержек и отмен рейсов РЖД запустили дополнительные поезда между Петербургом и Москвой — сдвоенные «Сапсаны» и дополнительные вагоны в обычных пассажирских поездах.

Как выглядят аэропорты во время сбоев полетов самолетов в России. Видео

В российских аэропортах отменили более 190 рейсов
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

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Теги
аэропорты сбой Самолеты рейсы Шереметьево Челябинск
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