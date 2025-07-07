Появились видео и фото из аэропортов в России во время сбоев полетов

Как выглядят аэропорты во время сбоев полетов самолетов в России. Видео

Аэропорт Шереметьево (Фото: Николай Загвоздкин / РБК) Аэропорт Шереметьево (Фото: Николай Загвоздкин / РБК) Аэропорт Шереметьево (Фото: Николай Загвоздкин / РБК) Аэропорт Шереметьево (Фото: Николай Загвоздкин / РБК) Аэропорт Шереметьево (Фото: Николай Загвоздкин / РБК) Аэропорт Шереметьево (Фото: Николай Загвоздкин / РБК) Аэропорт Шереметьево (Фото: Николай Загвоздкин / РБК) Аэропорт Шереметьево (Фото: Николай Загвоздкин / РБК) Аэропорт Челябинска (Фото: Ирина Парфентьева / РБК) Аэропорт Челябинска (Фото: Ирина Парфентьева / РБК)

С 0:00 7 июля в российских аэропортах отменили уже более 190 рейсов. Задерживаются более 100 рейсов.

Пассажиры вынуждены ждать свои рейсы в терминалах аэропортов.

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На фоне задержек и отмен рейсов РЖД запустили дополнительные поезда между Петербургом и Москвой — сдвоенные «Сапсаны» и дополнительные вагоны в обычных пассажирских поездах.