Как выглядят аэропорты во время сбоев полетов самолетов в России. Видео
С 0:00 7 июля в российских аэропортах отменили уже более 190 рейсов. Задерживаются более 100 рейсов.
Пассажиры вынуждены ждать свои рейсы в терминалах аэропортов.
На фоне задержек и отмен рейсов РЖД запустили дополнительные поезда между Петербургом и Москвой — сдвоенные «Сапсаны» и дополнительные вагоны в обычных пассажирских поездах.
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