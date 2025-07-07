Из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны» из-за коллапса самолетов
Между Москвой и Петербургом запустили еще несколько сдвоенных поездов Сапсан. Об этом сообщили в РЖД. Решение принято на фоне коллапса полетов самолетов, где до сих пор происходят задержки рейсов.
В частности, запущены:
7 июля:
двойные «Сапсаны»:
№ 755 Санкт-Петербург — Москва;
№ 781 Санкт-Петербург — Москва;
№ 774 Москва — Санкт-Петербург;
дополнительный поезд «Ласточка» № 845 Санкт-Петербург — Москва.
8 июля
№ 767 Санкт-Петербург — Москва;
№ 754 Москва — Санкт-Петербург;
№ 780 Москва — Санкт-Петербург;
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