 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны» из-за коллапса самолетов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Между Москвой и Петербургом запустили еще несколько сдвоенных поездов Сапсан. Об этом сообщили в РЖД. Решение принято на фоне коллапса полетов самолетов, где до сих пор происходят задержки рейсов.

В частности, запущены:

7 июля:

двойные «Сапсаны»:

№ 755 Санкт-Петербург — Москва;

№ 781 Санкт-Петербург — Москва;

№ 774 Москва — Санкт-Петербург;

дополнительный поезд «Ласточка» № 845 Санкт-Петербург — Москва.

8 июля

№ 767 Санкт-Петербург — Москва;

№ 754 Москва — Санкт-Петербург;

№ 780 Москва — Санкт-Петербург;

Материал дополняется

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Кремль объяснил смену главы Минтранса Политика, 12:47
Новосибирцев предупредили о шпионаже под видом патриотического конкурса Политика, 12:41
НАМИ показал Aurus Komendant и Lada Vesta с беспилотными системами Авто, 12:38
Пострадавшим от советских репрессий грекам выплатили компенсацию за жилье Политика, 12:37
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 12:34
Как изменился ковид: все о новых штаммах, лечении и постковиде Социальная экономика, 12:32
Лавров рассказал о подготовке третьего раунда переговоров с Украиной Политика, 12:32
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как инновации трансформируют экономику регионов: кейсы и меры поддержки Отрасли, 12:27
В Ленинградской области из-за дронов усилят мобильные бригады РЭБ Политика, 12:25
Минобороны сообщило об ударах по центрам комплектования ВСУ Политика, 12:21
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 12:16
Средние ставки по ипотеке в России снизились третий раз с начала лета Недвижимость, 12:15
Из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны» из-за коллапса самолетов Экономика, 12:12