Из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны» из-за коллапса самолетов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Между Москвой и Петербургом запустили еще несколько сдвоенных поездов Сапсан. Об этом сообщили в РЖД. Решение принято на фоне коллапса полетов самолетов, где до сих пор происходят задержки рейсов.

В частности, запущены:

7 июля:

двойные «Сапсаны»:

№ 755 Санкт-Петербург — Москва;

№ 781 Санкт-Петербург — Москва;

№ 774 Москва — Санкт-Петербург;

дополнительный поезд «Ласточка» № 845 Санкт-Петербург — Москва.

8 июля

№ 767 Санкт-Петербург — Москва;

№ 754 Москва — Санкт-Петербург;

№ 780 Москва — Санкт-Петербург;

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