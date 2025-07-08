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Политика ,  
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Посольство потребовало у США сведения об экстрадированном россиянине

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту с требованием предоставить сведения о выданном Польшей экс-главе крупной российской криптобиржи Wex Дмитрии Васильеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства.

«Передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева, а также обеспечить к нему допуск российских консульских сотрудников в соответствии с двусторонней Консульской конвенцией 1964 года», — сказали в диппредставительстве.

Там подчеркнули, что при получении информации о Васильеве «посольство незамедлительно свяжется с ним и окажет необходимое консульско-правовое содействие».

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28 июня адвокат Васильева в Европейском суде по правам человека Александр Суржин сообщил ТАСС, что Польша экстрадировала его подзащитного, задержанного в Варшаве в прошлом году по запросу США по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Ему грозит до 25 лет лишения свободы по двум вменяемым составам.

По словам адвоката, Васильев был выдан американским властям в рамках уголовного дела, фигурантом которого был основатель криптобиржи BTC-е Александр Винник. Он был обвинен в США в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд. В 2017 году его арестовали в Греции по запросу Вашингтона, а три года спустя экстрадировали во Францию, где подозревали в вымогательстве, хищении личных данных и отмывании денег через криптобиржу. В 2022-м россиянина доставили в США.

В феврале США освободили Винника в обмен на американца Марка Фогеля.

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Евгений Вахляев
посольство России в США США Россия Польша россияне криптовалюты
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