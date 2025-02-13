 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

Освобожденный США россиянин Винник прилетел в Москву

Сюжет
Обмен заключенными

Россиянин Александр Винник, которого США освободили в обмен на американца Марка Фогеля, прилетел в Москву, сообщил «Известиям» его адвокат Аркадий Бух.

Винника после освобождения доставили в Турцию, где его посадили на рейс в Россию, рассказывал Бух. На каком самолете прилетел россиянин, пока не уточняется.

Несколько минут назад в аэропорту Внуково сел бизнес-джет Gulfstream C-37B, принадлежащий ВВС США. Утром 13 февраля он вылетел из города Кэмп-Спрингс в Мэриленде, где находится американская авиабаза Эндрюс, и прилетел в Роттердам, а уже оттуда направился в сторону России

В США основателя криптобиржи BTC-е обвиняли в отмывании денег на сумму от $4 млрд до $9 млрд.

Материал дополняется

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
Александр Винник
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 18:04
В Курахове обнаружили цех ВСУ по производству дроновПолитика, 23:32
Освобожденный США россиянин Винник прилетел в МосквуПолитика, 23:24
Глава Пентагона призвал «сделать НАТО снова великим»Политика, 23:15
Бизнес-джет ВВС США приземлился в МосквеПолитика, 23:07
В «Ростелекоме» посчитали ущерб от повреждения кабеля в Балтийском мореТехнологии и медиа, 23:03
Причиной аварии поезда в штате Мэн в 2023 году назвали бобровую плотинуОбщество, 22:51
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»Политика, 22:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чем интересен 75-й Берлинский кинофестиваль и каким фильмом он открылсяСтиль, 22:15
Кличко заявил об опасности политической борьбы на Украине в военное времяПолитика, 22:08
⁠«Мечтаю гонять на «Феррари». Самые яркие цитаты ТарасовойСпорт, 22:00
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в МарселеСпорт, 21:58
Путин подписал закон о периоде охлаждения при выдаче кредитовИнвестиции, 21:55
Месси предложили боксерский бой вместо суда из-за спортивных напитковСпорт, 21:48
«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛСпорт, 21:45