Освобожденный США россиянин Винник прилетел в Москву

Россиянин Александр Винник, которого США освободили в обмен на американца Марка Фогеля, прилетел в Москву, сообщил «Известиям» его адвокат Аркадий Бух.

Винника после освобождения доставили в Турцию, где его посадили на рейс в Россию, рассказывал Бух. На каком самолете прилетел россиянин, пока не уточняется.

Несколько минут назад в аэропорту Внуково сел бизнес-джет Gulfstream C-37B, принадлежащий ВВС США. Утром 13 февраля он вылетел из города Кэмп-Спрингс в Мэриленде, где находится американская авиабаза Эндрюс, и прилетел в Роттердам, а уже оттуда направился в сторону России

В США основателя криптобиржи BTC-е обвиняли в отмывании денег на сумму от $4 млрд до $9 млрд.

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