Ученую Ксению Петрову в США отпустили под залог

Ксения Петрова провела четыре месяца в центрах содержания под стражей. Ее обвиняют в контрабанде эмбрионов лягушек. Ученая утверждала, что не знала, нужно ли их декларировать, обвинение настаивает на обратном. Ей грозит депортация

Мировой судья в Бостоне, штат Массачусетс освободил под залог ученую из России Ксению Петрову, арестованную по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушки, сообщает The New York Times.

Девушка четыре месяца провела в центрах содержания под стражей в Вермонте, Луизиане, Оклахоме и Род-Айленде. «Добро пожаловать в Массачусетс», — приводит издание слова судьи Джудит Дейн.

Из-за аннулированной визы Петрова пока не может работать в США. Ее адвокат Григорий Романовский после решения суда сказал, что ученая пока не решила, оставаться ли ей в Штатах. «У нее есть предложения из разных стран по всему миру, стран, которые стремятся поддержать проводимые ею исследования, — сказал он. — В данный момент она взвешивает свои варианты и очень благодарна за то, что ее выпустили».

Петрову задержали в середине февраля в бостонском аэропорту Логан, куда она прилетела из Франции. Служебная собака обнаружила в багаже ученой запрещенные предметы, ученую остановили сотрудники таможенной и пограничной службы.

В сумке при досмотре нашли «пенопластовую коробку с эмбрионами когтистых лягушек в микроцентрифугах» и «образцы эмбрионов в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах». Их ученая хотела ввезти в страну в рамках своего исследования (она — сотрудник лаборатории Гарвардской медицинской школы).

Такие предметы при ввозе в США требуется декларировать. Петрова заявляла, что не была уверена, нужно ли подавать декларацию на ввоз подобных биологических материалов. Следствие утверждало, что в ее телефоне была найдена переписка с коллегой, который предупредил ее о необходимости подачи декларации.

Визу Петровой аннулировали. NYT отмечает, что обычно нарушение таможенного законодательства не становится основанием для таких действий. Изначально Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) предоставила ей выбор: вернуться во Францию и повторно подать заявление на визу или быть депортированной в Россию и лишиться права въезда в США на пять лет, писало издание The Harvard Crimson.

Как утверждают в американском Минюсте, Петрову спросили, хочет ли она добровольно отозвать свое заявление на въезд и вернуться во Францию. До того, как ее взяли под стражу сотрудники иммиграционной службы, ученая ответила утвердительно. Эту версию подтверждал адвокат Романовский.

Петрова тогда заявила сотруднику ICE, что опасается политического преследования на родине (в 2022-м ее задерживали в России за участие в протестах против боевых действий на Украине).

15 мая Петрову арестовали. Ей предъявили обвинение в одном эпизоде контрабанды, девушке в США может грозить лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до $250 тыс. Минюст США намерен депортировать ученую.