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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Почти на всей европейской части России в ближайшие дни ожидается аномально высокая температура, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически на всей европейской территории России — аномально жаркая погода. В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36-37 градусов», — сказал он.

По словам синоптика, на юге России, в Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях в ближайшие дни прогнозируется до 40 градусов тепла. Вильфанд отметил, что это примерно на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Синоптик добавил, что аномальная жара обойдет регионы Северо-Западного федерального округа. Так, в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях ожидается ливневый дождь, гроза, ветер до 17 м/с и температура 20-22 градуса.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о жаркой погоде 8 июля. По словам Поздняковой, температура воздуха достигнет местами 31 градуса, также возможна гроза. До конца нынешней недели температура воздуха в Москве будет на 7 градусов выше климатической нормы, добавила она.

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Евгений Вахляев
Роман Вильфанд Погода Россия жара аномальная жара
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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