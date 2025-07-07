Москвичей предупредили о грозе в жару 8 июля
В Москве ожидаются кратковременные дожди и гроза 8 июля, при этом погода останется жаркой, сообщила РБК ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, погода во вторник будет «неустойчивой». В первой половине дня ожидается жара, температура воздуха достигнет местами 31 градуса.
«В этот момент будет развиваться мощная кучево-дождевая облачность, поэтому местами соберется кратковременный дождь, и местами прогремит гроза. Это будут процессы внутримассовые, когда будет происходить смена воздушной массы», — отметила Позднякова.
В будние дни ночи будут теплыми. «В среду в Москве температура 18–20 градусов, в четверг ночью — 20–22 [градуса]. Будет тяжело для жителей столицы, потому что высокая температура в ночное время плохо воздействует на качество сна», — пояснила синоптик.
До конца нынешней недели температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы, предупредила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что гроза и град прогнозируются в Москве 8 июля во второй половине дня. Синоптик также рассказал «Интерфаксу», что во вторник будет ливень и усиление ветра до 15 м/с.
«Но это будет кратковременное явление, это будет не потоп, но вполне серьезный дождь», — отметил он.
По словам специалиста, гроза возможна и утром 9 июля. Ухудшение погоды связано с разницей атмосферного давления: около земли оно ниже нормы, а на высоте 5,5 км — высокое.
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