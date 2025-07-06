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Общество ,  
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В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве на три дня объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары, сообщает Гидрометцентр России на своем сайте.

Синоптики предупреждают, что в Москве максимальная температура в эти дни может достигать от +30 до +33 градусов. Наступление жары стоит ожидать с 15 часов 7 июля до 18 часов 10 июля.

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Фото:Алена Бжахова / ТАСС

Оранжевый уровень погодной опасности (предпоследний) означает, что нахождение на улице может представлять опасность. Погодные условия, например сильная жара, грозы или ливни, будут достаточно интенсивны и могут неблагоприятно сказаться на здоровье.

В конце мая синоптики из «Яндекс Погоды» предупредили москвичей о том, что лето 2025 года станет «необычайно жарким».

По данным метеорологов, летние месяцы 2025 года окажутся на два-три градуса жарче обычного. Высокие температуры спрогнозировали во всех городах-миллионниках — от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска и Красноярска.

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