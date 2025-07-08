Кабмин доложил Путину о борьбе с действующими из-за границы мошенниками
Правительство направило президенту России Владимиру Путину доклад о принятых мерах для блокировки поступающих россиянам мошеннических звонков с территории недружественных государств, в том числе Украины. Об этом ТАСС сообщили в секретариате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Доклад об исполнении поручения направлен президенту», — сказали в секретариате.
Ранее Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать меры по блокировке таких входящих вызовов. Ведомства должны были исполнить поручение президента к июлю, оно содержалось в перечне по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Правоохранительные органы регулярно сообщают о мошенниках, которые под тем или иным предлогом обманывают россиян по телефону или заставляют их совершать противоправные действия. В декабре 2024 года в МВД зафиксировали «самую массовую волну воздействий мошенников».
Тогда около 20 человек в разных регионах России под воздействием злоумышленников бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в торговых центрах, банках, отделениях почты России и на улицах, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские машины.
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