Кремль ответил на слова Трампа об «антиамериканском» курсе БРИКС
Целью БРИКС не является противостояние какому-либо государству, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос об угрозах президента США Дональда Трампа еще на 10% повысить пошлины для стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС.
«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Взаимодействие БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран», — сказал Песков.
БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.
Трамп неоднократно угрожал введением торговых пошлин против членов БРИКС или стран, поддерживающих объединение.
Например, в январе 2025 года он пригрозил странам-участникам 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар.
«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран, чтобы они не создавали новую валюту БРИКС и не поддерживали любую другую валюту для замены могучего американского доллара, в противном случае им придется столкнуться со стопроцентными тарифами и попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке», — сказал он.
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