Белый дом заявил о стремлении БРИКС «подорвать интересы» США

Трамп считает, что БРИКС стремится «подорвать интересы» США, и примет любые меры, чтобы к стране относились справедливо, сказала Левитт. В Кремле подчеркивали, что противостояние какому-либо государству не является целью БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп считает, что объединение БРИКС стремится «подорвать интересы» Соединенных Штатов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция шла на YouTube-канале американской администрации.

«Говоря в целом, президент [США Дональд Трамп] считает, что БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов», — сказала она.

По словам Левитт, «высшая ответственность» президента заключается в том, чтобы ставить на первое место интересы США, поэтому он будет добиваться того, чтобы на мировой арене к стране относились справедливо.

«И он будет принимать любые меры, <...> чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ», — добавила пресс-секретарь.

Левитт отметила, что президент США внимательно следит за саммитом БРИКС, который проходит 6–7 июля в Бразилии.

Трампа, по ее словам, «не устраивает» желание других стран объединиться вокруг БРИКС, «неважно, насколько слабым или сильным» может быть одно из таких государств.

БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.

Трамп неоднократно грозил ввести торговые пошлины на товары стран — членов БРИКС или государств, которые поддерживают объединение. Так, в январе 2025 года он пригрозил странам-участницам организации 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар новой валютой. Республиканец призвал «найти другого лоха», отметив, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется «помахать Америке рукой».

Летом 2024 года Минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Как отмечал глава МИДа Сергей Лавров, многие страны привлекает, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные платформы, которые «позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие». Президент России Владимир Путин утверждал, что Россия не отказывалась от доллара, но ей «не дают с ним работать» и приходится «искать другие альтернативы, что и происходит».

На вопрос об угрозе Трампа еще на 10% повысить пошлины для стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС, в Кремле ответили, что противостояние какому-либо государству не является целью организации.

«Взаимодействие БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран», — подчеркнул 7 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.