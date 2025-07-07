 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США ,  
0 

Белый дом заявил о стремлении БРИКС «подорвать интересы» США

Левитт: Трамп считает, что БРИКС стремится подорвать интересы США
Сюжет
Торговая война США
Трамп считает, что БРИКС стремится «подорвать интересы» США, и примет любые меры, чтобы к стране относились справедливо, сказала Левитт. В Кремле подчеркивали, что противостояние какому-либо государству не является целью БРИКС
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп считает, что объединение БРИКС стремится «подорвать интересы» Соединенных Штатов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция шла на YouTube-канале американской администрации.

«Говоря в целом, президент [США Дональд Трамп] считает, что БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов», — сказала она.

По словам Левитт, «высшая ответственность» президента заключается в том, чтобы ставить на первое место интересы США, поэтому он будет добиваться того, чтобы на мировой арене к стране относились справедливо.

«И он будет принимать любые меры, <...> чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ», — добавила пресс-секретарь.

Левитт отметила, что президент США внимательно следит за саммитом БРИКС, который проходит 6–7 июля в Бразилии.

Трампа, по ее словам, «не устраивает» желание других стран объединиться вокруг БРИКС, «неважно, насколько слабым или сильным» может быть одно из таких государств.

Кремль ответил на слова Трампа об «антиамериканском» курсе БРИКС
Политика
Дональд Трамп

БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.

Трамп неоднократно грозил ввести торговые пошлины на товары стран — членов БРИКС или государств, которые поддерживают объединение. Так, в январе 2025 года он пригрозил странам-участницам организации 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар новой валютой. Республиканец призвал «найти другого лоха», отметив, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется «помахать Америке рукой».

Летом 2024 года Минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Как отмечал глава МИДа Сергей Лавров, многие страны привлекает, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные платформы, которые «позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие».

Президент России Владимир Путин утверждал, что Россия не отказывалась от доллара, но ей «не дают с ним работать» и приходится «искать другие альтернативы, что и происходит».

На вопрос об угрозе Трампа еще на 10% повысить пошлины для стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС, в Кремле ответили, что противостояние какому-либо государству не является целью организации.

«Взаимодействие БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран», — подчеркнул 7 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
БРИКС Дональд Трамп США национальные интересы Кэролайн Левитт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Кремль ответил на слова Трампа об «антиамериканском» курсе БРИКС
Политика
Bloomberg сравнил фото участников саммитов БРИКС и G20
Политика
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Пулково решил снова сделать курилку бесплатной Общество, 23:23
Париж пообещал «самые жесткие санкции» ЕС против России Политика, 23:17
В Баку назвали фейком документ об укреплении сотрудничества с Россией Политика, 23:09
После взрыва в кальянной в Рязани госпитализировали четырех человек Общество, 22:54
Белый дом заявил о стремлении БРИКС «подорвать интересы» США Политика, 22:46
«Разрешите доложить»: каким губернатором и министром был Старовойт. Видео Политика, 22:43
NYT узнала о сложном положении украинской армии в районе Константиновки Политика, 22:26
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Платную курилку в Пулково закроют на неопределенный срок Общество, 22:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Суд лишил приговоренного к 17 годам экс-замглавы Генштаба звания Политика, 22:00
Андреева поблагодарила Федерера после выхода в четвертьфинал Уимблдона Спорт, 21:41
Трамп показал письмо Токаеву про пошлины для Казахстана в 25% Политика, 21:39
Зеленский пообещал Трампу заменить посла в Вашингтоне Политика, 21:39
Шереметьево и Пулково обслужили за сутки свыше тысячи рейсов Общество, 21:34