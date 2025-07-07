В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу из ружья
Сотрудники Чеховского райотдела Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу в Подмосковье, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обеспокоенные соседи сообщили в полицию, что со двора частного домовладения доносятся звуки выстрелов и крики о помощи.
По данным федеральной службы, нарушителем оказался 52-летний мужчина. В состоянии алкогольного опьянения он угрожал своей жене ружьем и произвел несколько выстрелов в воздух. Дебошира задержали, никто не пострадал.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.
4 июля 2025 года в Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом девятилетнего мальчика. Подозреваемый нанес ребенку удар ножом в шею и скрылся. Ребенка госпитализировали.
Следователи завели дело о покушении на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
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