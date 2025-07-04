В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом девятилетнего мальчика

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В Московской области задержали подозреваемого в нападении с ножом на девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде, сообщил ГСУ СК по региону в телеграм-канале.

«По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель 1990 года рождения», — говорится в сообщении.

В ближайшее время его доставят в следственные органы.

Ранее прокуратура сообщила, что вечером 4 июля во дворе многоквартирного дома мужчина нанес мальчику удар ножом в шею. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (покушение на убийство малолетнего). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.