 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом девятилетнего мальчика

В Сергиевом Посаде задержали мужчину, ударившего ножом девятилетнего мальчика
Фото: Елена Ростунова / Shutterstock
Фото: Елена Ростунова / Shutterstock

В Московской области задержали подозреваемого в нападении с ножом на девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде, сообщил ГСУ СК по региону в телеграм-канале.

«По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель 1990 года рождения», — говорится в сообщении.

В ближайшее время его доставят в следственные органы.

В Иркутске мужчина с ножом напал на врачей, двое в тяжелом состоянии
Общество

Ранее прокуратура сообщила, что вечером 4 июля во дворе многоквартирного дома мужчина нанес мальчику удар ножом в шею. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (покушение на убийство малолетнего). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
происшествия Следственный комитет нападение Московская область
Материалы по теме
В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на работников вокзала
Общество
Губернатор доложил о состоянии врачей, на которых мужчина напал с ножом
Общество
На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
Хачанов впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Уимблдона Спорт, 21:54
Минюст попросил запретить «Международное движение сатанизма» Общество, 21:51
«Динамо» представило игрока сборной России видео про крепостное право Спорт, 21:50
Захарова осудила реакцию Еревана на заявления МИДа о свободе веры Политика, 21:47
Умер автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу Общество, 21:36
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Пауза в торгах ЮГК: что будет с зависшими акциями и что делать инвесторамПодписка на РБК, 21:12
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом девятилетнего мальчика Общество, 21:03
«Динамо» объявило о переходе нападающего сборной России Спорт, 20:47
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение Общество, 20:41
Польша обвинила Россию в ударе, затронувшем ее посольство в Киеве Политика, 20:40
Футболист сборной Бразилии перешел в «Зенит» за €25 млн Спорт, 20:31
«Локомотив» расторг контракт с черногорским футболистом Спорт, 20:30