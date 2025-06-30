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Против устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге мужчин возбудили дело

Против мужчин, устроивших стрельбу у Исаакиевского собора, возбудили дело
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Против жителей Санкт-Петербурга, устроивших стрельбу из аэрозольного пистолета, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает главное управление МВД России по Ленинградской области во «ВКонтакте».

По сообщению ведомства, ночью на 29 июня 2025 года полицейские задержали двоих молодых людей в возрасте 18 и 20 лет, которые стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади. Фигуранты дела находились в состоянии алкогольного опьянения.

Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Аэрозольный пистолет — это бесствольное легальное гражданское средство самообороны, предназначенное для метания струи раздражающего вещества в сторону нападающего. По своей конструкции и принципу действия он напоминает газовый баллончик, но отличается большей дальностью (до 5 м) и точностью, а также возможностью прицельного применения.

23 июня 2025 года в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после погони со стрельбой в поселке Шушары. Мужчина не выполнил требование правоохранителей об остановке для проверки документов и попытался скрыться, выбросив из окна сверток с запрещенными веществами. После предупредительного выстрела полицейские открыли огонь по колесам машины. Через некоторое время автомобиль нарушителя столкнулся с грузовиком.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 Уголовного кодекса (покушение на преступление, незаконное производство и сбыт наркотических средств). Также в отношении петербуржца составили протоколы об административных правонарушениях.

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Александра Озерова
Санкт-Петербург Исаакиевский собор стрельба уголовное дело
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