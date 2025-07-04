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Общество ,  
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В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом девятилетнего мальчика

Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль расследование дела о том, как мужчина ударил ножом девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своем телеграм-канале.

Пятничным вечером 4 июля мужчина подошел сзади к мальчику, сидевшему на качелях во дворе дома на Новоугличском шоссе, и ударил ребенка в шею.

Пострадавшего увезли в больницу. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России — покушение на убийство малолетнего. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

В 19:44 по мск в МВД сообщили, что полицейские ищут подозреваемого. По данным телеграм-канала Mash, напавший был мужчиной примерно 55 лет. На фотографиях, выложенных телеграм-каналом, видно, как мальчик лежит на траве весь в крови, рядом с ним люди. Там также находится карета скорой помощи.

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В феврале на Кубани задержали жительницу Армавира, ударившую ножом пятилетнего сына. После инцидента 27-летняя женщина вызвала медиков только спустя два часа. Против нее завели дело о покушении на убийство.
Следователи тогда сказали, что девушка ударила ребенка ножом, так как тот ее не слушался.

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Софья Полковникова
Дети Сергиев Посад прокуратура
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