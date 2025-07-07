Tesla Старовойта увезли на эвакуаторе с места его гибели

Фото: Денис Пантелеев / РБК

Машину Tesla бывшего министра транспорта Романа Старовойта увезли на эвакуаторе с парковки, недалеко от которой было найдено его тело.

Следственные действия с автомобилем на сегодня завершены.

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7 июля 2025 года Старовойт покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе рядом с автомобилем Tesla, который тот купил за полтора месяца до инцидента.

Утром 7 июля вышел указ президента о его увольнении с должности министра транспорта. Источники РБК сообщали, что к нему рано или поздно могут возникнуть вопросы из-за уголовного дела о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области. Расследование началось, когда Старовойт был губернатором региона.