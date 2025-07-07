Тело Старовойта увезли с места самоубийства

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Труп экс-министра транспорта Романа Старовойта прибывшие на место правоохранители обнаружили за кустом в нескольких метрах от его машины, сообщает корреспондент РБК.

После осмотра и необходимых следственных действий сотрудники экстренных служб занесли тело чиновника в спецмашину и отправили в морг.

Тело бывшего главы Минтранспорта с огнестрельным ранением нашли в Одинцово сегодня, 7 июля, на месте гибели также был обнаружен наградной пистолет чиновника.

По версии СК, Старовойт совершил суицид. Также о самоубийстве экс-министра сообщил РБК источник, близкий к администрации президента.

Пост главы Минтранса Старовойт занимал около года — его назначили в мае 2024 года. С 2019 по 2024 год он был губернатором Курской области.

Утром 7 июля президент Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранспорта назначили бывшего замминистра и экс-главу Новгородской области Андрея Никитина.