 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Самоубийство Старовойта ,  
0 

Тело Старовойта увезли с места самоубийства

Сюжет
Самоубийство Старовойта

Тело Старовойта увезли с места самоубийства
Video

Труп экс-министра транспорта Романа Старовойта прибывшие на место правоохранители обнаружили за кустом в нескольких метрах от его машины, сообщает корреспондент РБК.

После осмотра и необходимых следственных действий сотрудники экстренных служб занесли тело чиновника в спецмашину и отправили в морг.

На месте гибели Старовойта нашли наградной пистолет
Политика
Роман&nbsp;Старовойт (слева)

Тело бывшего главы Минтранспорта с огнестрельным ранением нашли в Одинцово сегодня, 7 июля, на месте гибели также был обнаружен наградной пистолет чиновника.

По версии СК, Старовойт совершил суицид. Также о самоубийстве экс-министра сообщил РБК источник, близкий к администрации президента.

Пост главы Минтранса Старовойт занимал около года — его назначили в мае 2024 года. С 2019 по 2024 год он был губернатором Курской области.

Утром 7 июля президент Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранспорта назначили бывшего замминистра и экс-главу Новгородской области Андрея Никитина.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Роман Старовойт Одинцово минтранспорта тело самоубийство
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
Материалы по теме
На месте гибели Старовойта нашли наградной пистолет
Политика
Почему отправили в отставку министра транспорта Романа Старовойта
Политика
Путин назначил Андрея Никитина преемником Старовойта в Минтрансе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Лавров заявил о зреющем «бунте на корабле» в НАТО Политика, 18:52
Впервые за девять лет в четвертьфинал Уимблдона вышли две россиянки Спорт, 18:51
Суд Амстердама 8 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста Квинси Промесу Спорт, 18:49
Трамп вступился за бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Политика, 18:42
Что известно о самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта. Главное Политика, 18:39
Мемкоин президента США Дональда Трампа запустат на новом блокчейне Крипто, 18:36
При взрыве в кальянной в Рязани погиб человек Общество, 18:35
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
На «Иннопроме» презентовали три новые модели Changan Авто, 18:30
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 18:30
FT узнала о кризисе трастов в Лихтенштейне из-за антироссийских санкций Политика, 18:27
В мэрии назвали дату открытия Ленинградского вокзала после ремонта Город, 18:26
Попавший в американский фильм ветеран Афганистана умер в Омске Общество, 18:24
Чиновник Минтранса умер в здании министерства после совещания Политика, 18:18
Тело Старовойта увезли с места самоубийства Политика, 18:09