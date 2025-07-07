Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Автомобиль Tesla, невдалеке от которого обнаружили тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, он приобрел за полтора месяца до самоубийства, сообщает «РИА Новости».

Согласно регистрационным данным, которые попали в распоряжение издания, экс-министр купил машину Tesla Model X 20 мая 2025 года. До этого с июля 2018 года у нее был другой хозяин.

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7 июля 2025 года Старовойт покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе.

Старовойт совершил самоубийство через несколько часов после его увольнения с должности министра транспорта. Источники РБК сообщали, что к нему рано или поздно могут возникнуть вопросы из-за уголовного дела о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области. Оно началось, когда Старовойт был губернатором региона.