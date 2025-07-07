Взрыв газа в жилом доме в Ершове повредил несущие стены и перекрытия
В результате взрыва газа в жилом доме, произошедшего 7 июля в городе Ершове Саратовской области, были повреждены несущие стены и перекрытия в квартирах, сообщил в телеграм-канале глава управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
«Спасатели продолжат работы до завершения разбора завалов», — говорится в сообщении.
С 8 июля специалисты приступят к оценке состояния дома для определения сохранности несущих конструкций и возможности его пригодности для проживания людей.
На месте работают 24 единицы техники и 81 человек личного состава.
По факту взрыва газа на верхнем этаже пятиэтажки на ул. Космонавтов в многоквартирном доме в Ершове СК возбудил уголовное дело.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что «произошло возгорание с частичным обрушением». По официальной информации, пострадавших нет.
В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составила 20 кв. м, 30 человек покинули горящее здание самостоятельно.
Читайте РБК в Telegram.
Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество
Кадры с места гибели Романа Старовойта
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Последствия наводнения в Техасе. Видео
МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства
Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов