Взрыв газа в жилом доме в Ершове повредил несущие стены и перекрытия

Фото: U_yurin / Telegram Фото: U_yurin / Telegram Фото: U_yurin / Telegram Фото: U_yurin / Telegram

В результате взрыва газа в жилом доме, произошедшего 7 июля в городе Ершове Саратовской области, были повреждены несущие стены и перекрытия в квартирах, сообщил в телеграм-канале глава управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

«Спасатели продолжат работы до завершения разбора завалов», — говорится в сообщении.

С 8 июля специалисты приступят к оценке состояния дома для определения сохранности несущих конструкций и возможности его пригодности для проживания людей.

На месте работают 24 единицы техники и 81 человек личного состава.

По факту взрыва газа на верхнем этаже пятиэтажки на ул. Космонавтов в многоквартирном доме в Ершове СК возбудил уголовное дело.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что «произошло возгорание с частичным обрушением». По официальной информации, пострадавших нет.

В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составила 20 кв. м, 30 человек покинули горящее здание самостоятельно.